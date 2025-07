X, il commento dei Friedkin alla vigilia di Roma-Cannes: "Più di una semplice amichevole, è un momento di forte unità" (VIDEO)

Oggi pomeriggio la Roma e il Cannes si sfideranno alle 18:00 al Tre Fontane per la quarta amichevole stagionale del club giallorosso. Un vero e proprio "derby in casa" per i Friedkin, attuali proprietari di entrambi i club, che hanno commentato così su X questa sfida amichevole: "Domani la Roma ospita il Cannes allo Stadio Delle Tre Fontane per una speciale partita di precampionato: più di una semplice amichevole, è un momento di forte unità. Per la prima volta, due club della famiglia di marchi del Friedkin Group scenderanno in campo insieme".

Tomorrow, @OfficialASRoma hosts @ASCannes1902 at the Stadio Delle Tre Fontane for a special pre-season match—more than just a friendly, it’s a powerful moment of unity. For the first time, two clubs from The Friedkin Group family of brands will take the field together. pic.twitter.com/tfI2gaWKtE

