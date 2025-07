Wimbledon: anche la Roma celebra l'impresa di Sinner

Tutto il mondo dello sport si sta congratulando in questi minuti con Jannik Sinner, che è appena diventato il primo italiano di sempre a vincere a Wimbledon, battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4. Anche la Roma, tramite il profilo X, ha fatto i complimenti al numero uno al mondo per il suo trionfo.

? Sinner vince Wimbledon! ? Un momento storico per lo sport italiano Congratulazioni, Jannik!#ASRoma pic.twitter.com/Ar1uMzmhrb — AS Roma (@OfficialASRoma) July 13, 2025