VIDEO - Soulé al lavoro per Gasperini: l'allenamento in campo con il kit della Roma

Matias Soulé al lavoro per l'inizio della preparazione estiva con Gian Piero Gasperini, al via dal 13 luglio a Trigoria. Il talento argentino ha iniziato ad allenarsi con Fit and Football Training di Simone Libianchi e Gianluca Lazzarini: su Instagram il centro di perfezionamento tecnico off/pre season e di recupero infortuni ha pubblicato un video in cui si vede la seduta di Soulé in campo indossando il kit della Roma.

Nello stesso centro si allena anche il giovane classe 2007 della Roma, Manuel Scacchi.