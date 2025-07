Kaiserslautern-Roma: giallorossi in partenza per la Germania. Sarà indossata la terza maglia (FOTO E VIDEO)

La Roma è in partenza per la Germania. Il gruppo giallorosso, guidato da Gian Piero Gasperini, in prima fila con la tuta di rappresentanza, atterrerà in Germania e oggi, alle 18, al Fritz-Walter-Stadion, sfiderà il Kaiserslautern. Assenti Dybala, Dovbyk, Salah-Eddine e Gollini, quest'ultimo in uscita.

Oggi i giallorossi scenderanno in campo con la terza maglia, il kit bianco presentato nei giorni scorsi, come pre-annunciato dalla Roma sui social con un post: "Pronta per il suo primo volo".