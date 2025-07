VIDEO - Instagram: allenamento sul tapis roulant per Pellegrini

Un inizio di ritiro in salita per Lorenzo Pellegrini, che dopo l'intervento dello scorso maggio, ha subito un'operazione al naso poco prima del via della preparazione. Il capitano, però, vuole farsi trovare pronto da Gasperini. Così mentre la Roma era in Germania per l'amichevole contro il Kaiserslautern, il numero 7 era a Trigoria per svolgere un allenamento in palestra. Nella storia pubblicata dal giocatore, lo si vede mentre corre sul tapis roulant.

Mentre la Roma è impegnata contro il #Kaiserslautern, allenamento a Trigoria per #Pellegrini ?‍♂️? pic.twitter.com/bDsZrTf5wt — laroma24.it (@LAROMA24) July 26, 2025