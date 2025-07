Third Kit 25/25, Cristante: "Non è stile, è un'identita". Dybala: "Maglia di Roma, per la Roma". Pellegrini: "Un'opera d'arte"

La Roma ha svelato questa mattina la terza divisa per la stagione 2025-26. E tra i testimonial ci sono Dybala, Cristante, Angelino, Soulè, Pellegrini, Mancini e Konè. Una divisa promossa da tutti, come dimostra il post su Instagram di Bryan Cristante: "Non è stile, è un'identita", ha scritto il centrocampista. Come lui Paulo Dybala, che ha scritto: "Maglia di Roma, per la Roma". "Un'opera d'arte", ha commentato invece il capitano Lorenzo Pellegrini.

