Roma Under 17, Cioffi firma il suo primo contratto da professionista: "Contento ed onorato, è solo l'inizio" (FOTO)

Un giorno speciale per Cristian Cioffi. Il difensore classe 2009, infatti, ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista con la Roma Under 17. A comunicare la notizia è stato il calciatore stesso tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il 16enne nato a Caserta ha poi aggiunto: "Contento, onorato ed orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con la Roma. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto nel raggiungere questo traguardo e soprattutto ringrazio la mia famiglia che mi è stata sempre accanto in qualsiasi momento. È solo l'inizio. Testa al lavoro!".