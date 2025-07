Roma, gli auguri social a Diego Perotti (FOTO)

Quest'oggi, 26 luglio, Diego Perotti compie 37 anni e la Roma ha voluto augurare buon compleanno attraverso i propri canali social all'argentino. L'ex Genoa e Siviglia ha vissuto le fasi migliori della sua carriera proprio nella Capitale, come testimoniano le 32 reti messe a segno in 138 presenze totali. Pochi giorni fa, in occasione del test contro l'UniPomezia, el Monito ha fatto visita alla squadra e al suo ex allenatore Gasperini. Inoltre, il figlio di Perotti, Francesco, gioca con le giovanili giallorosse.