La Roma celebra Amedeo Amadei a 104 anni dalla nascita (FOTO)

La Roma ha celebrato sui propri profili social Amedeo Amadei, nato il 26 luglio di 104 anni fa, nel 1921. Il Fornaretto, così era soprannominato per via delle origini della sua famiglia, ha vestito la casacca giallorossa 234 volte, andando a segno in 110 occasioni. È ancora oggi il più giovane ad aver segnato in Serie A a 15 anni e 287 giorni, grazie al gol realizzato il 9 maggio 1937 in Lucchese-Roma.

? Il 26 luglio 1921 nasceva Amedeo Amadei ? 111 gol in 234 presenze

?? Campione d'Italia 1941-42

? Hall of Fame ? ? Il "Fornaretto" è una leggenda senza tempo...#ASRoma pic.twitter.com/uXZm18mEf0 — AS Roma (@OfficialASRoma) July 26, 2025