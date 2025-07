Oggi alle ore 10 la Roma ha ufficialmente svelato la nuova maglia home per la stagione 2025/26. I tifosi si sono scatenati sui social e sotto il post pubblicato su Instagram dalla società giallorossa spicca il commento di Gonzalo Villar. L'ex centrocampista della Roma, ora in forza alla Dinamo Zagabria, si è subito innamorato del kit: "Ma nooo, è troppo bella. Speriamo di vederci in Europa League, così me ne prendo 5. Per favore".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da adidas Italia (@adidasita)