Instagram, Shomurodov dà l'addio ai giallorossi: "Grato per ogni minuto in campo, Roma avrà sempre un posto nel mio cuore"

Eldor Shomurodov saluta ufficialmente la Roma. L'attaccante uzbeko ha affidato al suo profilo social il messaggio d'addio al club e ai tifosi giallorossi, accompagnato da alcune foto con la maglia della Roma. Un post carico di gratitudine che chiude la sua avventura nella Capitale: "Grazie Roma. È arrivato il momento di salutare un club che mi ha regalato così tanti ricordi indimenticabili. Indossare la maglia della Roma è stato un onore — un viaggio fatto di gol, battaglie e momenti speciali con compagni di squadra, staff e tifosi incredibili. Sono grato per ogni minuto in campo, per ogni gol festeggiato e per ogni lezione imparata con grandi allenatori. Roma avrà sempre un posto nel mio cuore — grazie per aver creduto in me e per avermi sostenuto in ogni momento. Inizia un nuovo capitolo, ma questi ricordi resteranno con me per sempre".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eldor Shomurodov (@shomurodov.eldor)