Instagram, primo contratto per Fasanella: "È la realizzazione di un sogno" (FOTO)

Primo grande traguardo per Rafael Ximenez Fasanella: il centrocampista classe 2008 della Roma ha firmato il primo contratto da professionista con il club giallorosso. "Fiero di aver firmato il mio primo contratto da professionista con un club della grandezza della AS Roma - il messaggio affidato a Instagram -. È la realizzazione di un sogno che porto con me fin da bambino e l’inizio di una nuova fase, fatta di impegno, responsabilità e voglia di migliorare ogni giorno. Grazie a chi mi ha sostenuto fino a qui. Ora si continua a lavorare, con i piedi per terra e la testa alta. Forza Roma!".

GUARDA LA FOTO