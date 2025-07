Instagram, Pellegrini e la nuova maglia home: "Nuova pelle, stessa storia". Dybala: "Siamo pronti". Mancini: "Sempre a tua difesa" (FOTO)

Alle ore 10 la Roma ha ufficialmente presentato la nuova maglia home per la stagione 2025/26. Il colore principale è ovviamente il rosso e il kit presenta anche le iconiche strisce dell’Adidas sulle spalle e alcuni dettagli arancioni su ascelle e fianchi. Sui social i giocatori giallorossi hanno espresso tutta la loro emozioni per il lancio della nuova divisa: "Non si indossa l'AS Roma. Si combatte per essa", il commento di Devyne Rensch.

"Vamos Roma", scrive Matias Soulé.

"Siamo pronti", il messaggio di Paulo Dybala.

Arriva anche il commento del capitano Lorenzo Pellegrini: "Nuova pelle. Stessa storia. Forza Roma".

"Pronto a lottare", firmato Zeki Celik.

"Roma, io ci sono", scrive Bryan Cristante.

Gianluca Mancini: "Sempre a tua difesa".