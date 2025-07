Sergej Levak non è più un calciatore della Roma. L'ex Primavera giallorosso, in scadenza di contratto, ha salutato così il club: "Grazie Roma per tutto. Ho acquisito tantissima esperienza, ho imparato tantissimo e sono diventato un giocatore e una persona migliore. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere in questo percorso. Ricorderò sempre questo club e questa città, che hanno lasciato un segno indelebile nella mia vita.

Daje Roma!"

