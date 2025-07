Il noto dj tedesco, Paul Kalkbrenner, nei giorni scorsi era a Roma per il concerto Auditorium Parco della Musica. E l'artista ha ricevuto in regalo dal club giallorosso una maglia personalizzata con il suo nome e il numero dieci, in collaborazione con l’Amministratore Delegato della Fondazione Musica per Roma Raffaele Ranucci.

