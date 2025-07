Instagram, la Roma posta un video con i festeggiamenti di ieri e spunta il like di Wesley (FOTO)

Tramite il proprio account Instagram, la Roma ha voluto celebrare i festeggiamenti di ieri avvenuti a Piazza Navona in occasione dell'anniversario dei 98 anni del club. Sotto al video del filmato, però, è spuntato anche il like di Wesley Franca, calciatore del Flamengo e obiettivo del calciomercato giallorosso. Il brasiliano è impaziente di iniziare questa sua nuova avventura in Serie A e non nasconde la sua voglia di Roma. Infatti, non è la prima volta che il classe 2003 lascia un "mi piace" sotto ai post del club capitolino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)