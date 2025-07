Instagram, la moglie di Paredes saluta Roma: "La mia seconda casa, grazie di tutto. Non è un addio ma un arrivederci"

Nella serata di ieri Leandro Paredes è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Boca Juniors e la moglie del centrocampista argentino, Camila Galante, ha voluto salutare Roma con un lungo messaggio pubblicato su Instagram: "Prima di iniziare questa nuova avventura, non posso non salutarti ROMA. Ancora una volta dobbiamo separarci, ma un pezzo del mio cuore rimarrà per sempre in questa città finché non ci incontreremo di nuovo. La mia seconda casa, il mio posto preferito al mondo dopo il mare. Grazie. Grazie di tutto. Non riesco a scrivere senza lacrime agli occhi. Mi porto questa città magica nel mio cuore, mi porto l’amore delle persone, mi porto amici, aneddoti, luoghi e giorni indimenticabili. Siamo arrivati ​​con la nostra principessa appena nata e ci avete accolto in modo incredibile, facendoci sentire a casa, donandoci il calore e l’amore di una famiglia. E non riesco a trovare parole sufficienti per ringraziare questo gesto d’amore così grande. Quando è arrivato il momento di partire la prima volta ho sognato tanto di tornare, Dio ci ha dato la seconda opportunità di vivere qui e ancora una volta ha avuto una benedizione da darmi, questa volta Lauti. Mi avete dato due figli meravigliosi, orgogliosi di essere romani. Gio lo dice sempre. Ma ho sempre saputo che un giorno dovevo dirti di nuovo addio, come oggi. Ma non è un addio per sempre perché tutta questa famiglia lascia un pezzo del cuore qui, sapendo che è un arrivederci a presto perché torneremo sempre. Amo questa città, amo i romani. Semplicemente GRAZIE".