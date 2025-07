Instagram, la famiglia di Wesley in viaggio verso Roma: "Stiamo arrivando". Il terzino: "Vi amo" (FOTO)

In seguito a una telenovela davvero infinita Wesley è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il terzino sarebbe dovuto tornare in Brasile per completare le pratiche burocratiche legate al visto, ma il viaggio è stato rimandato a settembre e il calciatore si è messo subito a disposizione di Gian Piero Gasperini. Wesley è rimasto quindi nella Capitale e in queste ore sarà raggiunto dalla sua famiglia, con la figlia che già indossa la maglia della Roma: "Papà, stiamo arrivando", il messaggio pubblicato dalla moglie del giocatore su Instagram. La risposta non si è fatta attendere: "Vi amo".