Instagram, Julio Sergio: "Enzo in coma farmacologico, circondato dalla famiglia" (FOTO)

Arriva una triste notizia da Julio Sergio: il figlio Enzo è in coma farmacologico. L'ex portiere della Roma, che utilizza i social anche per aggiornare sullo stato di salute del figlio malato da tempo, ha pubblicato un messaggio su Instagram: "Ho appena visitato Enzo... siamo ancora nella stessa situazione di cui discutiamo da giorni. Irreversibile. È in coma farmacologico, con sedazione (che aggiustiamo secondo necessità), un catetere per l'ossigeno e, soprattutto, è in pace, circondato dai suoi genitori, dalla sua famiglia e da noi... Non prova alcun disagio o dolore".