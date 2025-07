Instagram, il 2008 Patitucci saluta la Roma: "Sei stata una madre. Col cuore in mano grazie" (FOTO)

Il classe 2008 Christian Patitucci saluta la Roma dopo quasi dieci anni nel settore giovanile. Il terzino affida ad Instagram un lungo messaggio per salutare i colori giallorossi: "Sono passati quasi dieci anni da quando ho indossato per la prima volta questi colori. Roma, per me sei stata molto più di una squadra: sei stata una madre. Mi hai accolto, coccolato, sostenuto... ma anche rimproverato e messo alla prova. Con te sono cresciuto, sono caduto e mi sono rialzato. E ora è arrivato il momento in cui il figlio deve spiccare il volo con le proprie ali. Sei stata il capitolo più bello e importante della mia vita, un viaggio straordinario vissuto insieme a compagni eccezionali, che nel tempo sono diventati fratelli, famiglia. Ogni momento, ogni battaglia, ogni abbraccio resterà scolpito nel mio cuore. Porterò tutto questo nel cuore, ovunque andrò. E per tutto quello che mi hai dato, non posso che dirti una cosa, col cuore in mano: GRAZIE ROMA".

Su di lui c'è l'interesse di Bologna e Cremonese, come fa sapere il giornalista di Gazzetta Regionale Lorenzo Canicchio.