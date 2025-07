Instagram, Dybala saluta Paredes: "Mi mancherai in mezzo al campo". E Leo risponde: "Ti amo fratello!" (FOTO)

Nella serata di ieri Leandro Paredes è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Boca Juniors e Paulo Dybala lo ha salutato con un messaggio pubblicato su Instagram: "So quanto sei felice di essere tornato a casa e quanto ti è piaciuto. Faremo sempre il tifo per te e ti augureremo il meglio da qui! Mi mancherai in mezzo al campo e ci mancherete anche a voi 5 fuori. Vi vogliamo tanto bene".

"Ti amo fratello!", la risposta di Paredes a Dybala. "Amici ci mancherete tanto - scrive la moglie del centrocampista argentino sotto il post -. Ci vediamo presto!".