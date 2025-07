Instagram, Dybala in vacanza al mare con Paredes: "Giorni incredibili" (FOTO)

Manca poco meno di una settimana al raduno al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per dare ufficialmente il via alla nuova stagione e i calciatori della Roma si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza. Paulo Dybala li ha vissuti quasi tutti al fianco di Leandro Paredes e dopo la tappa a Miami si sono rilassati in una località di mare insieme alle rispettive mogli: "Sono stati giorni incredibili", la didascalia che accompagna le foto pubblicate dalla Joya su Instagram.

