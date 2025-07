Timothée Chalamet, noto attore statunitense, non ha mai nascosto la sua passione per la Roma e in più occasioni si è recato allo Stadio Olimpico per seguire i giallorossi. Tra la carrellata di foto pubblicate nel suo ultimo post su Instagram ha ribadito proprio la sua foto e nell’ultima slide spicca un selfie mentre indossa la felpa della Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Timothée Chalamet (@tchalamet)