Aldair accoglie Wesley in giallorosso con un bel post su Instagram. L'ex difensore giallorosso ha dedicato un messaggio al nuovo terzino brasiliano giallorosso: "Benvenuto a Roma, Wesley! Come me hai indossato la maglia del Flamengo e ora quella della Roma. Su quella fascia destra sono passati grandi giocatori come Cafu e Maicon... ora tocca a te sfrecciare lì. Il mio augurio è che anche tu possa conquistare il campo e il cuore dei tifosi, e restarci a lungo".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aldair Santos (@aldair06oficial)