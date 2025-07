Zeki Celik torna a casa. In attesa del rientro a Trigoria per l'inizio del ritiro estivo agli ordini di Gian Piero Gasperini, il terzino della Roma ha fatto tappa in Turchia: Celik ha fatto visita al centro sportivo del club in cui ha militato prima di passare al Lille in Francia, l'Istanbulspor. La società turca ha condiviso su Instagram gli scatti della visita di Celik.

(Foto: Instagram Istanbulspor)