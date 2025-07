Conto alla rovescia per l'arrivo di Wesley in Italia. Il terzino brasiliano partirà oggi alle 19:25 (ora italiana) con il volo AZ 673 e sbarcherà alle 6:40 di domattina in compagnia dei suoi tre agenti. Il giocatore, come dimostrato da uno scatto postato su Instagram, è in attesa di prendere il volo che lo porterà a Roma.