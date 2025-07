Compleanno Roma, il comunicato dei gruppi della Sud: "Alle 22 a Piazza Navona. Invitiamo tutti a portare le bandiere giallorosse" (FOTO)

In vista del compleanno della Roma il prossimo 22 luglio, i gruppi della Curva Sud hanno pubblicato un comunicato con le indicazioni per la serata del 21 luglio:

"Si avvicina il compleanno dell' A.S. Roma...

Tutti i Romanisti sono invitati il 21 luglio alle 22:00 a Piazza Navona per festeggiare insieme in una delle piazze più belle e storiche i 98 anni della nostra amata.

Per l'occasione invitiamo tutti a portare le bandiere Giallorosse che abbiamo utilizzato quest'anno. Vista la presenza di famiglie e bambini, ed anche per evitare qualsiasi danno ai monumenti storici chiediamo inoltre di non portare bomboni e petardi e di usare con responsabilità torce e fumogeni, portando il necessario per tenere pulita la piazza.

Coloriamo la nostra città, celebriamo l'A.S. Roma. Avanti Romanisti!

I Gruppi della Curva Sud".