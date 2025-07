Dopo l'amichevole di ieri sera a Trigoria, finita con il punteggio di 14-0 per la Roma, il Trastevere Calcio ci ha tenuto a ringraziare il club giallorosso per l'ospitalità e per l'occasione di misurarsi con un palcoscenico di livello altissimo per una compagine di Serie D. Di seguito il post Instagram del club, con le parole del presidente Pier Luigi Betturri, fotografato anche in compagnia di Paulo Dybala.

