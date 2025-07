Instagram, Abraham saluta la Roma: "Primi a vincere la Conference, per sempre speciale". E si presenta al Besiktas: "Nuova famiglia, nuova casa" (FOTO)

Tammy Abraham è pronto per iniziare la sua nuova avventura in Turchia al Besiktas. Arrivato ieri nella capitale turca, nella giornata di oggi attraverso il proprio account Instagram, il centravanti inglese ex Roma si è presentato ai tifosi della squadra bianconera. "Nuova famiglia, nuova casa. Grazie per la fantastica accoglienza, andiamo a realizzare qualcosa di magico", ha scritto.

Tammy Abraham ha salutato la Roma con una storia su Instagram: "Grazie di tutto. I primi vincitori della Conference League, sarà per sempre speciale".