Non si ferma neanche in vacanza Mile Svilar. Il portiere della Roma, diventato papà per la prima volta pochi giorni fa, continua ad allenarsi seguito da un preparatore atletico anche in vacanza in attesa del rinnovo di contratto con i giallorossi e del ritiro con Gasperini in programma dal 13 luglio. Svilar ha pubblicato su Instagram un video mentre si allena in palestra.