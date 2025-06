Il "Goal of the season" per i tifosi della Roma è quello realizzato nel derby da Matias Soulè. I sostenitori giallorossi hanno votato tramite Socios fra cinque opzioni e il risultato finale premia il sinistro dell'argentino nella stracittadina.

? GOAL OF THE SEASON ? ? Presented by @SociosItalia ?? Ecco il gol più votato nel sondaggio sull'app di https://t.co/H5jvTlISs9! ??? #ASRoma pic.twitter.com/WtL3nfVcO5 — AS Roma (@OfficialASRoma) June 21, 2025