Dopo la prima stagione in giallorosso conclusa con 17 gol complessivi, Artem Dovbyk si prepara in vista del raduno della Roma in programma il 13 luglio a Trigoria agli ordini di Gian Piero Gasperini. L'attaccante ucraino ha condiviso su Instagram un video in cui mostra il suo allenamento durante le vacanze estive: "Focus mode on".

