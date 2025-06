Dopo la gara organizzata da Operazione Nostalgia, Francesco Totti ha scherzato ai microfoni di Sportitalia, raccontando un aneddoto legato a Sebastian Frey. "Mi ha mandato un messaggio in privato dicendomi di non tirare in porta, ma io non ho mica paura", ha dichiarato in tono scherzoso l'ex capitano giallorosso.

