Totti: gol incredibile da centrocampo a Frey. E poi su Gasperini dice: "Dovrà essere bravo a imporsi. A Roma serve tanta personalità" (VIDEO)

Il controllo di esterno dentro il cerchio di centrocampo, il richiamo del talento che lo porta a tentare il colpo da distanza praticamente impossibile: Francesco Totti ha sbalordito il 'Tardini' di Parma nella gara tra vecchie glorie messa in scena da 'Operazione Nostalgia'.

Un tiro da centrocampo che si è incastonato alle spalle di Frey, franato in porta nel tentativo di rispondere al colpo da fuoriclasse senza tempo dell'ex numero 10 della Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

E dopo la partita, l'ex numero 10 della Roma si è espresso così sul lavoro di Ranieri: "Un lavoro eccezionale, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Un grazie a mister Ranieri perché ogni volta ci ha sempre messo la faccia e ha riportato la Roma in Europa".

Poi su Gasperini: "Aspettiamo...se sono fiducioso? Non lo so. Dovrà essere bravo lui ad imporsi. Personalità? A Roma ne serve tanta...".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

Prima, Francesco Totti aveva risposto alla domanda se la sua versione 'prime' sarebbe tra i 20 migliori giocatori al mondo attualmente. Dopo una serie di "potrebbe", si arriva al podio dove l'intervistatore chiede se ci siano 3 giocatori, oggi, più forti della sua versione migliore vista in carriera: "In questo momento no. - risponde - Non c'è nessuno".