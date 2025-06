Torneo Città di Terni: presenti le U13 di Roma e Lazio. E si scambiano le medaglie (VIDEO)

È andato in scena in questi giorni il Torneo Città di Terni - Memorial Bronzetti-Viciani (vinto dal Real Madrid) e alla competizione hanno partecipato anche le formazioni Under 13 della Roma e della Lazio. Come mostra il club biancoceleste su X i ragazzi delle due squadre si sono scambiati le medaglie dopo una breve sfilata: "Lazio e Roma, un gesto che racchiude i valori sani del calcio. Al Torneo Città di Terni - Memorial Bronzetti-Viciani, le due squadre Under 13 della Capitale si scambiano reciprocamente le medaglie".

