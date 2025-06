Tommasi: "Gasperini a Roma troverà un habitat adatto a lui" (VIDEO)

Presente a Vicenza per la partita organizzata da Operazione Nostalgia, il sindaco di Verona ed ex centrocampista giallorosso Damiano Tommasi ha parlato ai microfoni di Sportitalia anche del progetto della Roma affidato a Gasperini. "Roma è una piazza che trasmette emozioni, e un allenatore passionale come Gasperini troverà un habitat adatto a lui. La chiave sarà se i giocatori riusciranno ad entrare nella sua idea di gioco, che come abbiamo visto a Bergamo può portare a grandi cose", le parole di Tommasi.

