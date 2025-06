Social, "Goal of the Season" della Roma: al via il voto su Socios. In lizza le perle di Pellegrini, Dybala, Angeliño, Dovbyk e Soulè (VIDEO)

La Roma ha lanciato ufficialmente il sondaggio per eleggere il "Goal of the Season 2024/2025", un'iniziativa in collaborazione con Socios. I tifosi giallorossi sono chiamati a scegliere la rete più bella dell'annata appena conclusa tra cinque prodezze.

Attraverso un video condiviso sui propri canali social, il club ha svelato i gol in lizza: si va dalla magia di Lorenzo Pellegrini nel derby di andata, al tiro al volo di Angeliño contro il Napoli, passando per la perla di Paulo Dybala in Europa League contro il Porto, la rete in solitaria di Artem Dovbyk a Lecce e la conclusione incredibile di Matías Soulè nella stracittadina di ritorno.

Le votazioni sono già aperte e si svolgono esclusivamente tramite l'app di Socios. Un'occasione per i tifosi della Roma per rivivere alcune delle emozioni più intense della stagione e premiare il gesto tecnico più apprezzato.