Social, gli auguri della Roma per i 79 anni di Capello (FOTO)

Oltre a Vincenzo Montella, già celebrato in mattinata, oggi compie gli anni anche l'allenatore del terzo scudetto romanista, Fabio Capello. 8 stagioni alla Roma, prima da calciatore e poi da tecnico, per Capello che oggi festeggia il 79° compleanno. In giallorosso, oltre a una Coppa Italia da giocatore, un campionato e una Supercoppa Italiana nel 2001.

? 8 stagioni complessive alla Roma

? Una Coppa Italia da giocatore

?? Uno Scudetto e una Supercoppa Italiana da allenatore ? Tanti auguri a Fabio Capello che oggi festeggia 79 anni!#ASRoma pic.twitter.com/fyuFFCn9vm — AS Roma (@OfficialASRoma) June 18, 2025