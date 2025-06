La Roma in vacanza: Dovbyk a Londra con la moglie, Rensch in compagnia di Gravenberch (FOTO e VIDEO)

Terminata la stagione 2024/25 i calciatori della Roma si stanno godendo alcuni momenti di relax e anche Artem Dovbyk, come Paulo Dybala, ha deciso di partire all'estero. Il centravanti ucraino ha trascorso alcuni giorni a Londra in compagnia della moglie Yuliia in attesa di scoprire il proprio futuro e ha pubblicato su Instagram degli scatti della vacanza.

Anche Devyne Rensch ha lasciato Roma e si sta godendo questi giorni di vacanza in compagnia di Ryan Gravenberch, centrocampista olandese del Liverpool.