Giornate di totale relax per Matias Soulé. Dopo essere tornato in Argentina a Mar del Plata, l'esterno offensivo della Roma è partito con la fidanzata Milagros Sosa in direzione Emirati Arabi Uniti. Ora il calciatore giallorosso si trova a Dubai e, come pubblicato su Instagram, si sta godendo una giornata al mare alloggiando nell'hotel Atlantis The Royal.