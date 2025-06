Instagram, Totti ricorda la vittoria dello Scudetto: “2001”. E Candela racconta la notte prima del successo (FOTO e VIDEO)

Ricorre oggi il 24esimo anniversario della conquista del terzo e ultimo Scudetto della Roma. Francesco Totti ha celebrato la ricorrenza con una storia su Instagram che lo ritrae mentre esulta alla rete dell'1-0 contro il Parma, con scritto "2001" e due cuori giallorossi.

Anche un altro dei protagonisti dello Scudetto come Vincent Candela ha voluto ricordare la vittoria, sempre attraverso le storie Instagram. Il terzino francese ha pubblicato un video in cui racconta le emozioni, lo stress e i pensieri della notte prima della sfida decisiva contro i Ducali. Sempre Candela ha poi condiviso una serie di foto della giornata, con i diversi momenti di giubilo della squadra e di Franco Sensi, accompagnate da una didascalia di ringraziamento.

"17 Giugno 2001, terzo scudetto della Roma. Una squadra fatta di uomini veri, guerrieri ancora prima di essere giocatori e campioni. Un'unione d’intenti solidissima tra squadra, società e tifosi, un campionato che ci ha visti protagonisti fin dall’inizio, come urlò Carlo Zampa. Un grazie speciale a tutti: a distanza di tanti anni, rimane un ricordo unico. Grazie ai Tifosi, che ci hanno seguito ogni domenica, in casa e in trasferta, grazie a Mister Capello e a tutto il suo staff, grazie al Presidente Sensi, che costruì quella squadra con amore e sacrificio. Grazie Roma!", ha scritto il transalpino.