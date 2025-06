Instagram, scambio di maglie tra Timber e Salah-Eddine: il centrocampista olandese si allena con quella della Roma (FOTO)

Terminata la stagione di Serie A, ora c'è spazio per la pausa Nazionali. Tra i tanti convocati, c'è anche Anass Salah-Eddine, chiamato dal ct dell'Olanda Under 21. Il terzino arrivato alla Roma nel mercato di gennaio, sta passando questi ultimi giorni di relax con i suoi amici, tra cui anche Quinten Timber, centrocampista del Feyenoord. Lo stesso classe 2001 ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui lo si vede indossare la maglia giallorossa dell'amico Salah-Eddine. Dall'altra parte, invece, l'ex Twente ha quella del fratello di Quinten, Jurrien, attualmente in forza all'Arsenal.

