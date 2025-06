Instagram, Rensch dopo l'eliminazione dall'Europeo U21: "A testa alta. Orgoglioso di aver guidato il paese da capitano" (FOTO)

L'avventura dell'Olanda Under 21 all'Europeo si è fermata in semifinale. Gli Oranje sono stati battuti per 2-1 dall'Inghilterra e a decidere il match è stata la doppietta di Harvey Elliott, il quale ha spedito i Tre Leoni in finale contro la Germania. Tanta delusione per Devyne Rensch, terzino destro della Roma e capitano della nazionale olandese: "Fine del viaggio. A testa alta, orgoglioso di aver guidato il paese da capitano", il messaggio del calciatore giallorosso su Instagram.

Alla spedizione ha partecipato anche l'altro giallorosso Anass Salah-Eddine, ma ha trovato meno spazio ed è sceso in campo soltanto contro la Danimarca.