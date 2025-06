Instagram, Rensch dopo il 2-2 contro la Finlandia: "Volevamo di più. Concentrati sulla prossima partita" (FOTO)

Inizio deludente per l'Olanda all'Europeo Under 21. Gli Oranje hanno infatti ottenuto soltanto un pareggio per 2-2 contro la Finlandia nella prima partita della fase a gironi e sono riusciti a riacciuffare la gara nonostante il doppio svantaggio rimediato nel primo tempo. Tra i protagonisti della sfida c'era anche Devyne Rensch, il quale ha espresso tutta la sua amarezza per il risultato in un post su Instagram: "Volevamo di più. Concentrati sulla prossima partita", il messaggio del terzino della Roma.

