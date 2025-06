Instagram, Perrotta ringrazia la Roma per il regalo per i 25 anni di matrimonio: “Ecco cosa significa sentirsi parte di una famiglia” (FOTO)

Simone Perrotta non dimentica la Roma. L'ex centrocampista giallorosso ha ricevuto un regalo dal club per il 25esimo anniversario di matrimonio con la moglie Lorena, affidando alle storie Instagram il suo ringraziamento. "Grazie Roma, ecco cosa vuol dire sentirsi parte di una famiglia", ha scritto l'ex azzurro. Una storia d'amore quella tra Perrotta e la Roma fatta di nove stagioni in campo con 327 presenze e 48 reti, e che prosegue ancora oggi.