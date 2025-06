Tappa a Savona per Stephan El Shaarawy nei luoghi in cui è cresciuto. Il giallorosso, durante le vacanze estive, è tornato a casa e nello specifico nella Scuola Calcio USD Legino 1910 in occasione del Trofeo Nando Cogno. El Shaarawy ha incontrato i ragazzi che giocano lì e ha scattato varie foto anche con la sua famiglia: "È sempre una grande emozione tornare a casa".

