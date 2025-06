Instagram, Paredes e Dybala a casa di Aguero a Miami per il suo programma "La Casa del Kun" (FOTO)

Leandro Paredes e Paulo Dybala sono stati ospiti speciali a Miami nella "Casa del Kun", il programma che l'ex attaccante Sergio Agüero conduce direttamente dalla sua abitazione. I due giocatori della Roma, campioni del mondo con l'Argentina, hanno partecipato all'odierna puntata del format come protagonisti principali per parlare di calcio e divertirsi. Insieme a loro e ad Agüero, presenti anche altre figure note del mondo dell'intrattenimento e del giornalismo sportivo argentino come Lucas Rodríguez, Coscu e la conduttrice Morena Beltrán.

L'anticipazione della loro partecipazione era arrivata da una storia Instagram pubblicata dallo stesso Paredes nelle ore precedenti, che mostra il gruppo riunito. Per i due centrocampisti della Roma si è trattato quindi di un'occasione per raccontarsi e discutere di calcio in un contesto informale e per condividere momenti di svago con l'ex stella del Manchester City e gli altri ospiti della trasmissione.