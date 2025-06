Instagram, la Roma fa gli auguri a Salah ricordando la magia contro il Palermo. Nainggolan scherza: "Che assist!" (VIDEO e FOTO)

La Roma celebra oggi il compleanno di un suo indimenticato ex, Mohamed Salah, e lo fa con un omaggio speciale sui propri canali social. Il club giallorosso ha infatti pubblicato un video che ripropone una delle magie dell'attaccante egiziano con la maglia della Roma: l'incredibile gol segnato al Palermo il 21 febbraio 2016, nella partita vinta per 5-0 all'Olimpico. Una rete passata alla storia per la sua spettacolare difficoltà, con Salah capace di insaccare da una posizione quasi impossibile, defilato sulla linea di fondo, dopo un lancio di Nainggolan.

A rendere ancora più simpatico il ricordo ci ha pensato l'altro protagonista, Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, autore del passaggio per Salah in quell'occasione – visto che il merito della rete era da attribuire interamente alla prodezza balistica dell'egiziano – non ha perso tempo e ha commentato ridendo il post con la sua consueta ironia: "Che assist!".