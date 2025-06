Instagram, Gollini in vacanza con due ex giallorossi: lo strano trio con Spinazzola e Juan Jesus (FOTO)

Vacanze all'insegna del relax e dell'amicizia per Pierluigi Gollini. Il portiere della Roma ha condiviso nelle sue storie social alcuni momenti della sua vacanza in compagnia di due ex compagni giallorossi, Leonardo Spinazzola e Juan Jesus, entrambi freschi vincitori dello Scudetto con il Napoli.

Tra i video un siparietto in barca che vede il portiere giallorosso scherzare con Spinazzola: "Quando ti vedo son proprio felice, un bel ragazzo, proprio una bella presenza. Poi con 'sto sole alle spalle, mamma mia".