Salvatore Foti non dimentica le due stagioni alla Roma come vice di José Mourinho. L'ex allenatore in seconda, che ha seguito il portoghese anche al Fenerbahce, ha postato sulle sue storie Instagram una foto che ritrae le due medaglie europee vinte con i giallorossi: la vittoria della Conference League di Tirana e il secondo posto nella finale di Europa League di Budapest. "Esperienze", ha scritto Foti ricordando le due campagne europee in questione.